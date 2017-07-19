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12:27 (мск), источник: Tengrinews

Пьяная женщина в аэропорту Астаны кинула в полицейского металлический стул

Женщина в аэропорту Астаны в нетрезвом состоянии кинула металлический стул в сотрудника правоохранительных органов, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-секретаря начальника ДВД на транспорте Ляззат Касымжанову.

Источник: Tengrinews

«Женщина 1975 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в комнате полиции в аэропорту города Астаны в ходе личного досмотра, кинув металлический стул на инспектора ЛОВД нанесла телесное повреждение, тем самым применила насилие в отношении представителя власти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 380 части 2 УК РК», — сообщила Ляззат Касымжанова.

По данным ДВД на транспорте, 1 июня текущего года приговором суда № 2 Есильского района Астаны женщина осуждена на 1 год ограничения свободы. Также в правоохранительном органе сообщили о случае на железнодорожного вокзала в Кызылорде. За нарушение общественного порядка на перроне железнодорожного вокзала в дежурную часть полиции был доставлен мужчина для составления в отношении него административного протокола.

«В ходе составления административного протокола он не подчинялся законным требованиям и применил насилие в отношении сотрудника Линейного отдела внутренних дел на станции Кызылорда, ударив его в лицо, нанеся телесные повреждения представителю власти. Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье 380 части 1 УК РК. Приговором суда № 2 города Кызылорда мужчина осужден к 1 году 10 месяцам лишения свободы», — отметили в ДВД на транспорте.

Сообщается, что за истекший период в ДВД на транспорте МВД РК было зарегистрировано 50 фактов оскорбления и применение насилия в отношении представителя власти при исполнении им служебных обязанностей. Все указанные уголовные правонарушения зарегистрированы в едином реестре досудебного расследования. Материалы направлены в суд. Действуют нормы Уголовного кодекса РК предусматривающие ответственность за оскорбление и применение насилия в отношении представителя власти. Согласно статье 378 УК РК (Оскорбление представителя власти) за оскорбление представителя власти при исполнении ими своих служебных обязанностей или в связи с их исполнением подозреваемому лицу грозит наказание в виде ареста на срок до 75 суток.

Также, согласно статье 380 УК РК (Применение насилия в отношении представителя власти) за применение насилия не опасного для жизни и здоровья либо угрозу применения насилия в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих служебных обязанностей подозреваемому лицу грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. За применение насилия опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти при исполнении ими своих служебных обязанностей подозреваемому лицу — в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

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