Самогонщица из Увелки полгода не сможет выезжать из района
В Увельском районе осуждена местная жительница, производившая токсичный самогон. По решению суда самогонщица в течение полугода будет ограничена в свободе.
В Увельском районе осуждена местная жительница, производившая токсичный самогон. По решению суда самогонщица в течение полугода будет ограничена в свободе.
Увельским районным судом установлено, что женщина в кустарных условиях, без надлежащего технологического контроля качества, самостоятельно произвела спиртосодержащую жидкость — самогон, в который добавила неустановленное количество этилового спирта, содержащего в своем составе токсичные микропримеси, характерные для спиртов технического назначения.
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Решением суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Все это время она не должна изменять места жительства и не выезжать за пределы Увельского муниципального района, без согласия специализированного государственного органа.