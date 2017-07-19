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13:15 (мск), источник: Uralpress.ru

Самогонщица из Увелки полгода не сможет выезжать из района

В Увельском районе осуждена местная жительница, производившая токсичный самогон. По решению суда самогонщица в течение полугода будет ограничена в свободе.

Увельским районным судом установлено, что женщина в кустарных условиях, без надлежащего технологического контроля качества, самостоятельно произвела спиртосодержащую жидкость — самогон, в который добавила неустановленное количество этилового спирта, содержащего в своем составе токсичные микропримеси, характерные для спиртов технического назначения.

Как сообщает пресс-служба суда Увельского района, затем самогонщица продавала изготовленную ей продукцию по цене 50 рублей за 0,5 литра жидкости. Экспертиза установила, что изготовленная жидкость является смесью напитка домашней выработки — самогона — с этиловым спиртом технического назначения, содержащим в своём составе токсичные микропримеси. Напиток не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей при употреблении в качестве пищевого продукта.

Решением суда женщине назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. Все это время она не должна изменять места жительства и не выезжать за пределы Увельского муниципального района, без согласия специализированного государственного органа.

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