Самогонщица из Увелки полгода не сможет выезжать из района

Увельским районным судом установлено, что женщина в кустарных условиях, без надлежащего технологического контроля качества, самостоятельно произвела спиртосодержащую жидкость — самогон, в который добавила неустановленное количество этилового спирта, содержащего в своем составе токсичные микропримеси, характерные для спиртов технического назначения.

Как сообщает пресс-служба суда Увельского района, затем самогонщица продавала изготовленную ей продукцию по цене 50 рублей за 0,5 литра жидкости. Экспертиза установила, что изготовленная жидкость является смесью напитка домашней выработки — самогона — с этиловым спиртом технического назначения, содержащим в своём составе токсичные микропримеси. Напиток не отвечает требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей при употреблении в качестве пищевого продукта.