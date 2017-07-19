Полиция прокомментировала громкое дело краснодарского художника Серова

О деле, возбужденном против Станислава Серова, ранее сообщал «Югополис». Он обвиняется по «наркотической» статье.

Как прокомментировали эту информацию в ГУ МВД России по Краснодарскому краю, уголовное дело, возбужденное против 55-летнего местного жителя (так в официальном документе назван Серов) направлено в суд следователями УМВД России по городу Краснодару. Обвинения предъявлены по ч.3 статьи 228 УК РФ «Незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере».

Как сообщили в правоохранительных органах, в конце 2016 года сотрудникам полиции поступила информация о возможной причастности обвиняемого к сбыту наркотиков. В ходе проведения оперативного эксперимента была установлена его причастность к сбыту каннабиса в крупном размере. Было возбуждено уголовное дело, подозреваемого заключили под стражу. В начале июня дело было направлено в суд.

Если вина Серова будет доказана, ему может грозить лишение свободы на срок от 8 до 15 лет со штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

Представители кубанской интеллигенции обратились к друзьям Серова с просьбой устроить аукцион его работ, чтобы семья смогла оплатить работу адвокатов.