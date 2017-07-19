В Арзамасе пять человек пострадали при столкновении двух автомобилей

Пять человек пострадали в результате ДТП на проспекте Ленина в Арзамасе, сообщили в нижегородской Госавтоинспекции.

Авария с участием двух автомобилей произошла 18 июля около 22 часов. Водитель со стажем 11 лет, управляя автомобилем «Фольксваген», не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автомобилем «Луидор».