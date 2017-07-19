Угнавшая Lexus астанчанка несколько раз лечилась в психдиспансере — полиция
23-летняя астанчанка, которая угнала Lexus у знакомого и на нем совершила ДТП с участием автобуса, несколько раз проходила лечение в психдиспансере.
23-летняя астанчанка, которая угнала Lexus у знакомого и на нем совершила ДТП с участием автобуса, несколько раз проходила лечение в психдиспансере.
Данную информацию подтвердили в
«Информации о том, стоит ли она на учете, нет, но она неоднократно (около трех раз) проходила лечение в психдиспансере», — сообщили в
Напомним, авария произошла на левобережье Астаны 17 июля. Девушка 1994 года рождения, управляя внедорожником Lexus проехала на запрещающий сигнал светофора и допустила столкновение с автомашиной марки Renault. От удара Lexus перевернулся и столкнулся со стоящим на перекрестке городским автобусом. В результате ДТП водитель Renault с телесными повреждениями была доставлена в больницу и после осмотра и оказания медицинской помощи отпущена домой.
Позже выяснилось, что внедорожник девушка угнала у своего знакомого в районе села Косшы после совместного распития алкоголя. В настоящее время начато досудебное расследование по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 200 УК РК (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 1000 МРП либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.