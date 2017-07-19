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13:09 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Москве освободили из-под стражи осужденного за разбой инвалида

Московский суд освободил инвалида, который был приговорен к четырем с половиной годам колонии за разбой. Антон Мамаев, который в 28 лет весит 18 кг и практически не двигается, сможет покинуть СИЗО.

Тимирязевский суд Москвы согласился освободить из-под стражи инвалида 1-й группы Антона Мамаева, осужденного за разбой, передает корреспондент Русской службы Би-би-си.

Адвокат осужденного Андрей Орлов сказал журналистам, что инвалиду-колясочнику Мамаева изменили меру пресечения и отпустили под подписку о невыезде.

По словам адвоката, Мамаева должны выпустить из СИЗО «через час-полтора».

Заседание суда прошло в закрытом режиме не в самом здании суда, а в СИЗО «Матросская тишина», в больнице которого в последнее время находился Мамаев.

Процесс закрыли от журналистов, объяснив это тем, что в ходе заседания исследовалось медицинское заключение о состоянии здоровья Мамаева, которое является охраняемой законом тайной.

Мамаев осужден на четыре с половиной года лишения свободы за разбой, сам он свою вину не признает.

Впервые об истории 28-летнего мужчины рассказала газета «Московский комсомолец» («МК»): издание утверждает, что у Антона Мамаева спинальная мышечная атрофия (СМА) — из-за этого заболевания у него постепенно отказывают все мышцы, сейчас он практически полностью обездвижен. Мамаев весит 18 кг.

В разговоре с «МК» мужчина рассказал, что диагноз ему поставили в девять месяцев.

Большинство людей с СМА не доживают до 20 лет.

Мамаев живет с подругой и их маленькой дочкой. Сам он экономист, получил диплом Московского гуманитарного института им. Дашковой, работал из дома и помогал собирать деньги для детей с инвалидностью.

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«Запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес»

Следствие считает, что Мамаев вместе со своим сопровождающим, помогающим ему передвигаться, напал на своих знакомых и, угрожая «прострелить ногу, запихнуть в багажник автомобиля и вывезти в лес», обещая «покалечить, отрезать уши, выколоть глаза» (это цитаты из материалов дела), отнял у них мотороллер.

Подруга Антона Мамаева и его девушки (ее имя не сообщается) в интервью телеканалу RT говорила: «Я очень хорошо знаю семью Мамаевых. Наши дети дружат с детства. Знаем друг друга, всегда помогаем друг другу. Антона знаю только с хорошей стороны. Все удивились, все. Потому что ну не может быть такого, чтобы Антон что-то плохое сделал. Настолько душевный человек, на помощь всегда приходит».

Сам Мамаев рассказывал журналисту «МК» и члену Общественной наблюдательной комиссии Еве Меркачевой, что договорился купить у знакомого мотороллер за 160 тысяч рублей (2,6 тыс. долларов), который позже собирался перепродать. Никакого конфликта, по версии осужденного, не было. По словам Мамаева, у него даже есть видеозапись, на которой потерпевшие со смехом учат его помощника ездить на проданном мотороллере.

Он считает, что знакомые написали заявление «из давней неприязни». По словам мужчины, потерпевшие неоднократно занимали у него деньги, но в итоге так их и не отдали.

После приговора

Мамаева после приговора отвезли в «Матросскую тишину», но в камере он не мог самостоятельно даже лежать, поэтому его сразу перевели в тюремный стационар.

Руководитель стационара признался, что «такого пациента не было за всю историю» СИЗО.

После публикации «МК» делом Мамаева заинтересовались правозащитники и депутаты, а также уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Генпрокуратура обратилась в Мосгорсуд с просьбой отменить приговор из-за «существенных нарушений уголовно-процессуального закона».

12 июля Федеральная служба исполнения наказаний опубликовала заявление, в котором говорилось, что решать дальнейшую судьбу Мамаева будет суд, но после обследования.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
Комментарии
7
Брис Борисович
То мальчик пьяный,то инвалид-"разбойник"то дума,без башки.Скучать не приходится.
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Александр Моисеев
Приключения весёлых мусоров продолжаются?
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Виктор Гущин
Наконец-то я понял, почему Древние Греки, знаменитые своими провидческими подходами к осмыслению не только текущей жизни, но и грядущей, изобразили Богиню правосудия Фемиду, с завязанными глазами: они предвидели, что наступит время, когда суды перестанут реагировать на реальные преступления, а будут видеть виноватых в "пьяных шестилетних мальчиках" и в обездвиженных инвалидах-колясочниках, едва способных пошевелить пальцем. Ошибкой в классическом образе Фемиды, оказалась лишь одна деталь: на самом деле у Богини правосудия глаза закрыты не повязкой, а залеплены денежными купюрами. Да это и понятно. Откуда было взяться купюрам до изобретения печатного станка...
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«Московский патруль»: ФСИН попросит суд освободить инвалида Мамаева
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18 июля© Ньюстюб
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