16-летний житель Прикамья получил ожоги, пытаясь потушить горящий дом
Юноша находится в больнице.
Юноша находится в больнице.
Житель села Кочёво пострадал на пожаре в жилом доме. 16-летний юноша получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить крышу и мансарду.
Сообщение о возгорании поступило около 13 часов 18 июля, сообщили в
Молодой человек проснулся от запаха дыма, вышел на улицу и увидел, что горит крыша дома. Юноша взял шланг и сам пытался потушить пожар.
Когда к месту подъехали первые пожарные, площадь пожара составляла уже 72 кв. метра. Потребовалось 30 минут, чтобы полностью ликвидировать горение.
Пострадавшего юношу отправили в больницу. Медики диагностировали у него ожоги на 7−8% площади тела.
Предварительная причина пожара — нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования (короткое замыкание электропроводки).