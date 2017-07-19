16-летний житель Прикамья получил ожоги, пытаясь потушить горящий дом

Житель села Кочёво пострадал на пожаре в жилом доме. 16-летний юноша получил ожоги, пытаясь самостоятельно потушить крышу и мансарду.

Сообщение о возгорании поступило около 13 часов 18 июля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Молодой человек проснулся от запаха дыма, вышел на улицу и увидел, что горит крыша дома. Юноша взял шланг и сам пытался потушить пожар.

Когда к месту подъехали первые пожарные, площадь пожара составляла уже 72 кв. метра. Потребовалось 30 минут, чтобы полностью ликвидировать горение.

Пострадавшего юношу отправили в больницу. Медики диагностировали у него ожоги на 7−8% площади тела.