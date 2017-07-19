Число пострадавших в ДТП с автобусом маршрута Краснокамск-Пермь увеличилось до 10 человек

«Пострадали десять человек — один ребенок в возрасте 1 год и 2 месяца и девять взрослых. Пять человек госпитализированы с сочетанными травмами, еще два — с закрытой черепно-мозговой травмой. Два пострадавших, среди них годовалый ребенок, упомянутый выше, отказались от госпитализации, один человек отправлен в травмпункт», — сказал собеседник агентства.
Авария произошла сегодня утром на улице Якутской Дзержинского района Перми. Рейсовый пассажирский автобус № 160 НЕФАЗ следовал из Краснокамска в Пермь. Водитель автобуса при прохождении поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание в правый кювет.
По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. Первоначально представители оперативных служба заявляли о семи пострадавших.