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13:34 (мск), источник: Коммерсантъ

Число пострадавших в ДТП с автобусом маршрута Краснокамск-Пермь увеличилось до 10 человек

Десять пассажиров пострадали в ДТП с участием маршрутного автобуса сообщением Краснокамск — Пермь, сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» директор Пермского краевого территориального центра медицины катастроф Олег Федоткин.

«Пострадали десять человек — один ребенок в возрасте 1 год и 2 месяца и девять взрослых. Пять человек госпитализированы с сочетанными травмами, еще два — с закрытой черепно-мозговой травмой. Два пострадавших, среди них годовалый ребенок, упомянутый выше, отказались от госпитализации, один человек отправлен в травмпункт», — сказал собеседник агентства.

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Авария произошла сегодня утром на улице Якутской Дзержинского района Перми. Рейсовый пассажирский автобус № 160 НЕФАЗ следовал из Краснокамска в Пермь. Водитель автобуса при прохождении поворота не справился с управлением и допустил опрокидывание в правый кювет.

По предварительным данным, у автобуса лопнуло колесо. Первоначально представители оперативных служба заявляли о семи пострадавших.

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