В Ульяновске девочка провела два дня в квартире с мертвой бабушкой

«Прокуратура проводит проверку по факту доставления сегодня, 19 июля 2017 года, в учреждение здравоохранения малолетней. Ребенку диагностирован острый невроз. По предварительным данным, девочка провела два дня со своей умершей бабушкой в одной квартире», — отметил собеседник агентства.

Двухлетняя девочка воспитывалась одинокой женщиной, которая отправилась на заработки в Турцию, отметили в надзорном ведомстве. Пока мать находилась за границей, ребенок проживал вместе со своей бабушкой в Ульяновске. По данным прокуратуры, предположительно, бабушка скончалась 17 июля. Мать девочки пыталась дозвониться домой, однако ей не удалось связаться с родными. Тогда женщина вылетела в Ульяновск. В квартире она обнаружила свою мать мертвой и ребенка, который находился в состоянии стресса.