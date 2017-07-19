Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Чем меня удивили родители в США
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Новая блокада: Украинцы штурмуют курортный Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Природные пожары в Калифорнии
14:04 (мск), источник: РИА Новости

В Ульяновске девочка провела два дня в квартире с мертвой бабушкой

САМАРА, 19 июл — РИА Новости. Прокуратура Ульяновска проводит проверку по факту госпитализации с диагнозом «острый невроз» девочки, которая два дня провела в квартире с мертвой бабушкой, сообщил РИА Новости старший помощник прокурора региона Василий Зима.

«Прокуратура проводит проверку по факту доставления сегодня, 19 июля 2017 года, в учреждение здравоохранения малолетней. Ребенку диагностирован острый невроз. По предварительным данным, девочка провела два дня со своей умершей бабушкой в одной квартире», — отметил собеседник агентства.

Двухлетняя девочка воспитывалась одинокой женщиной, которая отправилась на заработки в Турцию, отметили в надзорном ведомстве. Пока мать находилась за границей, ребенок проживал вместе со своей бабушкой в Ульяновске. По данным прокуратуры, предположительно, бабушка скончалась 17 июля. Мать девочки пыталась дозвониться домой, однако ей не удалось связаться с родными. Тогда женщина вылетела в Ульяновск. В квартире она обнаружила свою мать мертвой и ребенка, который находился в состоянии стресса.

Прокуратура даст оценку действиям должностных лиц органов системы профилактики.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Чемезов: скорее всего, МАКС последний раз проходит в Жуковском
В соцсетях высмеяли стенд Украины на Экспо
Чемезов: скорее всего, МАКС последний раз проходит в Жуковском
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил почетной грамотой экс-главу «Почты России»
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь