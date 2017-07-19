В Казани на Фрунзе нашли тело 26-летнего парня, который упал с высоты
Накануне около 3 часов дня в Кировском районе Казани на улице Фрунзе возле дома № 19 было найдено тело 26-летнего молодого человека.
Накануне около 3 часов дня в Кировском районе Казани на улице Фрунзе возле дома № 19 было найдено тело 26-летнего молодого человека.
Как рассказал порталу ProKazan.ru источник, по предварительной информации, молодой человек упал с высоты.
— Предсмертной записки не было, — добавил источник.
На данный момент выясняются подробности произошедшего.