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13:42 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани на Фрунзе нашли тело 26-летнего парня, который упал с высоты

Накануне около 3 часов дня в Кировском районе Казани на улице Фрунзе возле дома № 19 было найдено тело 26-летнего молодого человека.

Как рассказал порталу ProKazan.ru источник, по предварительной информации, молодой человек упал с высоты.

 — Предсмертной записки не было, — добавил источник.

На данный момент выясняются подробности произошедшего.

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