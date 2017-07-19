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13:54 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Условный срок получил перевозчик 40 тысяч поддельной водки

Мужчина работал в составе группировки, которая распространяла контрафакт, его задержали в Татарском районе, рассказали в прокуратуре.

Условный срок получил перевозчик 40 тысяч поддельной водки, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по НСО.

По данным ведомства, мужчина работал в составе группировки, которая занималась поставками нелегального алкоголя. В Пензе водитель забрал партию алкоголя.

«Всего груз его составил: 7 817 бутылок с этикетками водка “Царская охота платиновая”; 17 253 бутылок с этикетками водка “Царская охота Люкс”; 4 361 бутылок с этикетками водка “Funskaya silver”; 9 998 бутылок с этикетками водка “Белая Береза” на общую сумму почти 1,6 млн рублей. Он стал перевозить водку для последующей реализации в г. Иркутске», — рассказали в прокуратуре.

Но 16 июля в Татарском районе Новосибирской области груз был задержан.

Было возбуждено уголовное дело по п.п. «а, б» ч.6 ст. 171.1 УК РФ (незаконной перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Суд вынес приговор — 2,5 года лишения свободы с испытательным сроком в 2 года. 39 429 бутылок с поддельной водкой уничтожат.

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