У «ГАЗели» отвалилось колесо в самом неподходящем месте
«ГАЗель» с отвалившимся задним левым колесом спровоцировала образование пробки в Советском районе. Инцидент произошел на плотине ГЭС днем 19 июля.
«ГАЗель» с отвалившимся задним левым колесом спровоцировала образование пробки в Советском районе. Инцидент произошел на плотине ГЭС днем 19 июля.
Колесо решило отправиться по своим делам в самом неподходящем месте — на участке под шандорами, где движение предусмотрено лишь по одной полосе в обоих направлениях. Образовавшаяся пробка растянулась от села Огурцово на Советском шоссе до кольца в микрорайоне Шлюз, сообщает «АСТ-54».
Ситуация стала исправляться, когда «ГАЗель» удалось оттащить при помощи грузовика на обочину. К данному моменту пробка, которую некоторые водители объезжали по обочине, потихоньку рассасывается.
Пользователи соцсетей отметили, что оставшийся без колеса грузовик был неисправен еще до выезда на дорогу. «Они эту “ГАЗель” ремонтировали еще у выезда с ВАСХНИЛа. Видать, не доделали и далеко не уехали», — написал подписчик паблика Тарон Давтян.
Периодически у автомобильного транспорта, колесящего по дорогам Новосибирска, отваливаются колеса, чаще всего это случается