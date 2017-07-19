У «ГАЗели» отвалилось колесо в самом неподходящем месте

Колесо решило отправиться по своим делам в самом неподходящем месте — на участке под шандорами, где движение предусмотрено лишь по одной полосе в обоих направлениях. Образовавшаяся пробка растянулась от села Огурцово на Советском шоссе до кольца в микрорайоне Шлюз, сообщает «АСТ-54».

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Ситуация стала исправляться, когда «ГАЗель» удалось оттащить при помощи грузовика на обочину. К данному моменту пробка, которую некоторые водители объезжали по обочине, потихоньку рассасывается.

Пользователи соцсетей отметили, что оставшийся без колеса грузовик был неисправен еще до выезда на дорогу. «Они эту “ГАЗель” ремонтировали еще у выезда с ВАСХНИЛа. Видать, не доделали и далеко не уехали», — написал подписчик паблика Тарон Давтян.