Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Светлана Светикова сделала трогательную «беременную» фотосессию
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Природные пожары в Калифорнии
13:51 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске оштрафовали кришнаита, который использовал 9-летних девочек в миссионерской деятельности

Дети стали участниками шествия, организованного представителем религиозной группы на северо-западе города, что нарушает закон о свободе вероисповедания.

В Челябинске оштрафовали представителя религиозной группы «Сознание Кришны», который вовлек малолетних детей в миссионерскую деятельность, — факт правонарушения был выявлен в ходе шествия, организованного на северо-западе города в марте 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Сообщается, что сотрудники полиции увидели двух девятилетних девочек, шагающих рядом с кришнаитами по улице Молодогвардейцев. Выяснилось, что дети просто проходили рядом, когда их пригласили поучаствовать в религиозном «параде», между тем, их законные представители разрешения на это не давали.

В отношении организатора шествия возбудили административное дело по факту нарушения требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. По решению мирового судьи Курчатовского районе виновному назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.

Напомним, в конце мая в Челябинской области осудили жителя Аши (Челябинская область), который дважды в неделю, в строго установленные дни, собирал в жилом доме людей для совместного чтения молитв, обсуждения библейских заповедей и убеждений религиозной организации «Свидетели Иеговы», которая, напомним, запрещена в России.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Челябинске оштрафовали кришнаита, который использовал 9-летних девочек в миссионерской деятельности
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил почетной грамотой экс-главу «Почты России»
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь