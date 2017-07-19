В Челябинске оштрафовали кришнаита, который использовал 9-летних девочек в миссионерской деятельности

В Челябинске оштрафовали представителя религиозной группы «Сознание Кришны», который вовлек малолетних детей в миссионерскую деятельность, — факт правонарушения был выявлен в ходе шествия, организованного на северо-западе города в марте 2017 года, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу надзорного органа.

Сообщается, что сотрудники полиции увидели двух девятилетних девочек, шагающих рядом с кришнаитами по улице Молодогвардейцев. Выяснилось, что дети просто проходили рядом, когда их пригласили поучаствовать в религиозном «параде», между тем, их законные представители разрешения на это не давали.

В отношении организатора шествия возбудили административное дело по факту нарушения требований законодательства о свободе совести, свободе вероисповедания и о религиозных объединениях. По решению мирового судьи Курчатовского районе виновному назначен штраф в размере 5 тыс. рублей.