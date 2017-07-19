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14:00 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде выгорело кафе «Рица 2»

Огонь, возникший на предприятии общественного питания, быстро потушили. Но не своими силами: пришлось вызывать пожарных.

Сообщение о возгорании в отдельно стоящем здании, расположенном по улице Лисянского, 1, в Дзержинском районе Волгограда, специалисты ГУ МЧС России по региону получили в 12.20. На место оперативно прибыли расчеты 15-й пожарно-спасательной части: пламя охватило довольно большую площадь — 6×8 метров. Огонь был полностью ликвидирован в 12.37. Ни посетители кафе, ни его сотрудники, к счастью, не пострадали.

— Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.

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