В Волгограде выгорело кафе «Рица 2»
Огонь, возникший на предприятии общественного питания, быстро потушили. Но не своими силами: пришлось вызывать пожарных.
Огонь, возникший на предприятии общественного питания, быстро потушили. Но не своими силами: пришлось вызывать пожарных.
Сообщение о возгорании в отдельно стоящем здании, расположенном по улице Лисянского, 1, в Дзержинском районе Волгограда, специалисты ГУ МЧС России по региону получили в 12.20. На место оперативно прибыли расчеты 15-й
— Погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, — сообщили в ГУ МЧС России по Волгоградской области.