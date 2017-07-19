В Волгограде выгорело кафе «Рица 2»

Сообщение о возгорании в отдельно стоящем здании, расположенном по улице Лисянского, 1, в Дзержинском районе Волгограда, специалисты ГУ МЧС России по региону получили в 12.20. На место оперативно прибыли расчеты 15-й пожарно-спасательной части: пламя охватило довольно большую площадь — 6×8 метров. Огонь был полностью ликвидирован в 12.37. Ни посетители кафе, ни его сотрудники, к счастью, не пострадали.