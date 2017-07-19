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16:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мужчина утонул в Балахнинском районе Нижегородской области из-за того, что его пьяный знакомый заехал на автомобиле в реку

Двое коллег по работе распивали алкогольные напитки на берегу реки Черная в Балахнинском районе.

Мужчина утонул в Балахнинском районе Нижегородской области из-за того, что его пьяный знакомый заехал на автомобиле в реку. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области, сейчас водитель подозревается в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, ночью 10 июня двое коллег по работе распивали алкогольные напитки на берегу реки Черная в Балахнинском районе. После они сели в автомобиль и хотели уехать, но пьяный водитель не справился с управлением и заехал в реку. Сам он смог выбраться из автомобиля, а его знакомый утонул.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства совершенного правонарушения. Расследование продолжается.

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