Мужчина утонул в Балахнинском районе Нижегородской области из-за того, что его пьяный знакомый заехал на автомобиле в реку. Как сообщает Следственное управление Следственного комитета по Нижегородской области, сейчас водитель подозревается в причинении смерти по неосторожности.

По версии следствия, ночью 10 июня двое коллег по работе распивали алкогольные напитки на берегу реки Черная в Балахнинском районе. После они сели в автомобиль и хотели уехать, но пьяный водитель не справился с управлением и заехал в реку. Сам он смог выбраться из автомобиля, а его знакомый утонул.