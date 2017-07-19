Чиновников Минобороны осудили за многомиллионные взятки в Астане

Судья специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Аскар Каиров огласил приговор по делу о многомиллионных взятках в Министерстве обороны РК.

«Суд приговорил: Жумказиева Тулемиса признать виновным в совершении преступления, предусмотренного статьёй 366 часть 4 и назначить наказание 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества», — сказал Аскар Каиров, оглашая приговор.

Ему пожизненно запретили занимать должности на госслужбе, он будет отбывать срок в учреждении максимальной безопасности. Также военного лишили звания подполковника.

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Зам по госзакупкам Ермек Шарипов получил 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Рустамжан Гапиров приговорён к аналогичному сроку. Проверяющие итоги конкурса сотрудник бывшего Комитета финансового контроля Министерства финансов Ербол Ибадуллаев и сотрудник главной финансовой инспекции Вооружённых сил РК Тлеубаеву Куандык Тлеубаев получили по пять лет и три месяца и два года три месяца лишения свободы соответственно.

Ещё пятерых предпринимателей (Толеутая Каримова, Дулата Асылбекулы, Сауле Сартаеву, Маю Молдабекову, Карлыгаш Сыздыкову и Айсару Медеуову) признали виновными в получении взяток. Они приговорены к срокам от двух до четырёх лет лишения свободы.

Вещественные доказательства по делу — 26 млн тенге и пять тысяч долларов — обращены в доход государства. В собственность государства конфискована автомашина Lexus ES350 2007 года выпуска Гапирова, 30 тысяч долларов, изъятые по месту жительства Ибаддуллаева. Суд взыскал с осуждённых процессуальные издержки в размере 1,4 млн тенге.

Суд отменил арест на 125 900 долларов и 10,7 млн тенге Жумказиева, 5 млн Шарипова, 33 325 долларов и 1,3 млн тенге Тлеубаева, 10,3 млн тенге и 26 843 доллара, 18 тысяч корейских вон Ибадуллаева.

5 июня сообщалось, что в Астане начался суд по делу о миллионных взятках в отношении пяти чиновников Министерства обороны и шести руководителей коммерческих фирм. По версии следствия, только экс-заместитель начальника Главного управления материально-технического обеспечения ВС РК Тулемис Жумказиев получил 20 млн тенге.

Деньги были похищены 2015−2016 годах после конкурса государственных закупок по обеспечению питанием столовых воинских частей и служебных собак. Предприниматель предложила Жумказиеву «откат» в размере 10−15% от общей суммы закупок. Сартаева собрала деньги у своих коллег и передала средства за победу в конкурсе и общее покровительство. Жумказиев получил 20 млн тенге, проверяющий итоги конкурса Ибадуллаев — 10 млн тенге, остальным достались меньшие суммы. Общая сумма передаваемых взяток должна была составить порядка 70 млн тенге, однако после задержания с поличным обвиняемые не смогли довести свой замысел до конца.

В феврале сообщалось, что в хищении трёх млрд тенге обвиняют 11 человек. Коррупционный скандал в Минобороны разразился в августе 2016 года. Сотрудники КНБ задержали чиновников Минобороны и Минфина по подозрению в хищении средств Вооружённых сил РК.