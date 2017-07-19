Утром в минском ТЦ «Европа» горел электрощит

Произошло короткое замыкание электрощита в подвальном помещении торгового центра. Вызов в МЧС поступил в 10.06. «Персонал самостоятельно справился с возгоранием. Эвакуация не понадобилась, пострадавших нет. Прибывшие работники МЧС с помощью специальной машины убрали дым из помещений», — проинформировала Ольга Мельченко.