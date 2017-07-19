Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Гаага признала Россию виновной и обязала отдать €5,39 млн
9 вредных советов загорающим
Мнение: идея Малороссии стала сенсацией, которая быстро сдулась
Вспыли неожиданные подробности о "золотой свадьбе" на Кубани
Кейт Миддлтон надела роскошное летнее платье с цветами (фото)
Где на Руси жить хорошо: индекс самых комфортных городов Москва возглавила рейтинг качества городской жизни среди российских городов-миллионников
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12Природные пожары в Калифорнии
13:49 (мск), источник: БЕЛТА

Утром в минском ТЦ «Европа» горел электрощит

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утром в минском ТЦ «Европа» горел электрощит, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Минского городского управления МЧС Ольга Мельченко.

Произошло короткое замыкание электрощита в подвальном помещении торгового центра. Вызов в МЧС поступил в 10.06. «Персонал самостоятельно справился с возгоранием. Эвакуация не понадобилась, пострадавших нет. Прибывшие работники МЧС с помощью специальной машины убрали дым из помещений», — проинформировала Ольга Мельченко.

На функционирование центра возгорание не повлияло, он работает в штатном режиме.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Представитель Баскова рассказала о его свадьбе в Грозном
Минчанин заплатил штраф за оскорбление в сети понравившейся девушки
Представитель Баскова рассказала о его свадьбе в Грозном
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Суд освободил из СИЗО осужденного за разбой инвалида
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил почетной грамотой экс-главу «Почты России»
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь