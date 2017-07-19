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14:23 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Пропавший в ноябре 2016 года молодой парень найден мертвым в Оби

21-летний Загрутдинов Роман ушел из дома 19 ноября 2016 года, с тех пор о нем не было никакой информации.

Пропавший в ноябре 2016 года назад молодой парень найден мертвым, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».

21-летний Загрутдинов Роман ушел из дома в Ленинском районе Новосибирска 19 ноября 2016 года. Поиском парня занимались сотрудники полиции, а также волонтёры.

В пресс-службе ГУ МВД по НСО «Вестям» заявили: «Тело найдено гражданами в Оби на территории Колыванского района. Родственниками опознан, при нем личные вещи. Признаков насильственной смерти на теле нет. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы».

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