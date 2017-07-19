Пропавший в ноябре 2016 года молодой парень найден мертвым в Оби
21-летний Загрутдинов Роман ушел из дома 19 ноября 2016 года, с тех пор о нем не было никакой информации.
21-летний Загрутдинов Роман ушел из дома 19 ноября 2016 года, с тех пор о нем не было никакой информации.
Пропавший в ноябре 2016 года назад молодой парень найден мертвым, об этом сообщают волонтёры поискового отряда «Лиза Алерт».
21-летний Загрутдинов Роман ушел из дома в Ленинском районе Новосибирска 19 ноября 2016 года. Поиском парня занимались сотрудники полиции, а также волонтёры.
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