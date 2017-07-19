Пропавший в ноябре 2016 года молодой парень найден мертвым в Оби

Пропавший в ноябре 2016 года молодой парень найден мертвым в Оби

21-летний Загрутдинов Роман ушел из дома 19 ноября 2016 года, с тех пор о нем не было никакой информации.