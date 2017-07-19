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14:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

СКР начал проверку по аварии с автобусом в Перми

Травмы получили девять человек.

Следователи начали проверку по факту ДТП с автобусом в Перми 19 июля. По данным следственного управления СКР по Пермскому краю, в аварии пострадали девять человек, в том числе ребёнок, которому нет ещё и года.

Следователи уже осмотрели место ДТП, опросили свидетелей, назначили экспертизы.

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«В ближайшее время следователями будет изъята необходимая документация, в том числе свидетельства о регистрации транспортных средств, страховые полисы, путевые листы, а также данные по последнему техническому осмотру», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, днём 19 июля на улице Якутской пассажирский автобус вылетел в кювет и врезался в дерево. Пассажирам пришлось эвакуироваться через окна из опрокинувшегося транспорта.

Как сообщают СМИ, водитель автобуса считает, что к аварии привело лопнувшее колесо. Однако представитель перевозчика уверяет, что автобус прошёл предрейсовый осмотр и эта версия случившегося маловероятна.

Жители в соцсетях поясняют, что на этом участке дороги Краснокамск-Пермь часто бывают пробки, которые водители автобусов предпочитают объезжать по обочине трассы.

Всех пострадавших увезли в больницу, чтобы оценить состояние их здоровья. После проверки следователи примут решение возбуждать или нет уголовное дело.

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