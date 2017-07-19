В Альметьевске нашли мертвым школьника, которого искали несколько дней

Как рассказал порталу ProKazan.ru источник, его нашли в заброшенном домике садового общества «Энергетик» на улице Шоссейная.

— Мальчика нашли 18 июля около девяти часов утра с признаками удушения. По предварительной информации, тело пролежало в домике около двух дней. Все подробности уточняются.