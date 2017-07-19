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15:30 (мск), источник: Prokazan.ru

В Альметьевске нашли мертвым школьника, которого искали несколько дней

В Альметьевске нашли мертвым 16-летнего школьника, который находился в розыске как без вести пропавший с минувшего воскресенья, 16 июля.

Как рассказал порталу ProKazan.ru источник, его нашли в заброшенном домике садового общества «Энергетик» на улице Шоссейная.

 — Мальчика нашли 18 июля около девяти часов утра с признаками удушения. По предварительной информации, тело пролежало в домике около двух дней. Все подробности уточняются.

Отметим, что поиски молодого человека активно велись в соцсетях. По информации знакомых, школьник вышел из дома в субботу днем и пропал.

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