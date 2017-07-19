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15:42 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

В Армавире рассыпается 87-летний аварийный жилой дом

Один из армавирских домов можно бы назвать памятником городской истории. Но ни жители города, ни чиновники так не считают.

Этим стенам 87 лет. Дом в Армавире, который в прошлом столетии построил немецкий промышленник, был временным жильем для рабочих беконного завода, но стал постоянным для многих армавирских семей.

Сегодня жильцы 27 квартир аварийного дома пересчитывают трещины на стенах и потолке — к ним каждый день добавляются новые. Плита соседствует с унитазом. Стены в трещинах, обвалившийся потолок. По утрам жильцы первого этажа переговариваются с жильцами второго.

Переселить невозможно оставить. Вот уже несколько лет никто не может поставить запятую. Юлия Костина углубилась в аварийную грамматику.

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