В Армавире рассыпается 87-летний аварийный жилой дом
Один из армавирских домов можно бы назвать памятником городской истории. Но ни жители города, ни чиновники так не считают.
Один из армавирских домов можно бы назвать памятником городской истории. Но ни жители города, ни чиновники так не считают.
Этим стенам 87 лет. Дом в Армавире, который в прошлом столетии построил немецкий промышленник, был временным жильем для рабочих беконного завода, но стал постоянным для многих армавирских семей.
Сегодня жильцы 27 квартир аварийного дома пересчитывают трещины на стенах и потолке — к ним каждый день добавляются новые. Плита соседствует с унитазом. Стены в трещинах, обвалившийся потолок. По утрам жильцы первого этажа переговариваются с жильцами второго.
Переселить невозможно оставить. Вот уже несколько лет никто не может поставить запятую. Юлия Костина углубилась в аварийную грамматику.