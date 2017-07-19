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15:07 (мск), источник: Новости Воронежа

Пойманных в Воронежской области четверых граждан Грузии выдворили из страны

Они незаконно пересекли границу.

Источник: Новости Воронежа

Сотрудники УФСБ России по Воронежской области поймали четверых граждан Грузии, которые незаконно попали в Россию. Они пробрались через российско-белорусский участок государственной границы на территории Смоленской области.

В отношении подозреваемых возбудили дела за незаконное пересечение границы РФ. Суд признал мужчин виновными и приговорил к 1 году колонии условно каждого.

«Осужденные под контролем правоохранителей покинули пределы РФ», — сообщили в пресс-службе УФСБ по Воронежской области.

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