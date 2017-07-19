Пойманных в Воронежской области четверых граждан Грузии выдворили из страны
Они незаконно пересекли границу.
Они незаконно пересекли границу.
Сотрудники УФСБ России по Воронежской области поймали четверых граждан Грузии, которые незаконно попали в Россию. Они пробрались через
В отношении подозреваемых возбудили дела за незаконное пересечение границы РФ. Суд признал мужчин виновными и приговорил к 1 году колонии условно каждого.
«Осужденные под контролем правоохранителей покинули пределы РФ», — сообщили в