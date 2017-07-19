Пойманных в Воронежской области четверых граждан Грузии выдворили из страны

Источник: Новости Воронежа

Сотрудники УФСБ России по Воронежской области поймали четверых граждан Грузии, которые незаконно попали в Россию. Они пробрались через российско-белорусский участок государственной границы на территории Смоленской области.

В отношении подозреваемых возбудили дела за незаконное пересечение границы РФ. Суд признал мужчин виновными и приговорил к 1 году колонии условно каждого.