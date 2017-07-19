Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Как отдыхают российские знаменитости: горячие кадры
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
Российские хулиганы: от Марселя до «Матильды»Как футбольные фанаты остались один на один с силовиками
Новая блокада: Украинцы штурмуют курортный Крым - СМИ
Экс-депутат: Ситуация у границ Крыма - критическая
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Как выглядит первая жена Трампа в свои 68 лет (фото)
Пелагея отметила 31-летие на секретной вечеринке (фото)
СМИ: Порошенко считает, что Киев созрел для «деоккупации Крыма»
Караулова предстала обнаженной на съёмках - СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12«Мать Ганга»
12Природные пожары в Калифорнии
14:23 (мск), источник: АиФ Крым

Крымчанин обокрал свыше 50 квартир на сумму более 5 млн руб

43-летний обвиняемый предстанет перед судом.

Крымчанин, который с мая по август 2016 года совершил свыше 50 квартирных краж, тем самым причинив ущерб на сумму более 5 млн руб, отправится в суд, передает главное следуправление Следственного комитета России по Крыму.

«С мая по август 2016 года на территории Симферополя, Симферопольского района и Керчи обвиняемый незаконно проникал в квартиры граждан, откуда совершал хищение имущества. Общий ущерб, причиненный действиями обвиняемого, составил более 5 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве.

В процессе расследования уголовного дела пострадавшим возместили свыше 170 тыс руб.

На данный момент уголовное дело, возбужденное против 43-летнего жителя полуострова, с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Скандальный закон. Зачем Польша сносит памятники советским воинам
Госдума приняла закон о курортном сборе
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Аппарат Госдумы научат писать по-русски
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Суд освободил осужденного за разбой инвалида
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь