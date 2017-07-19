Крымчанин обокрал свыше 50 квартир на сумму более 5 млн руб

Крымчанин, который с мая по август 2016 года совершил свыше 50 квартирных краж, тем самым причинив ущерб на сумму более 5 млн руб, отправится в суд, передает главное следуправление Следственного комитета России по Крыму.

«С мая по август 2016 года на территории Симферополя, Симферопольского района и Керчи обвиняемый незаконно проникал в квартиры граждан, откуда совершал хищение имущества. Общий ущерб, причиненный действиями обвиняемого, составил более 5 миллионов рублей», — пояснили в ведомстве.

В процессе расследования уголовного дела пострадавшим возместили свыше 170 тыс руб.