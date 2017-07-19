Родители пропавшего 3-летнего мальчика опознали найденные под Воронежем панамку и куртку
Ребёнка ищут 350 человек в радиусе 10 км.
Ребёнка ищут 350 человек в радиусе 10 км.
Родители пропавшего 3-летнего Артёма Кузнецова опознали найденные у семилукского села Голосновка вещи. Вместе с курточкой ребёнка нашли панамку, а до этого — шлёпок мальчика. В поисках Артёма участвуют более 350 человек, его ищут в радиусе 10 км, передаёт с места поисков корреспондент «Вести-Воронеж».
После того, как 18 июля у седа Голосновка нашли шлёпок Артёма и след его ноги, штаб поисковой операции переместился с территории Липецкой в Воронежскую область. Шлёпок и куртку ребёнка обнаружили в местах, где, вероятно, лежал мальчик.
— На данный момент к поиску спланированы 4 участка. В поисковой операции участвуют 171 спасатель и 55 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.
К поискам Артёма Кузнецова также подключились семилукские полицейские, рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. На помощь силовикам поисковый отряд «Воронежец» позвал воронежцев, жителей Семилуского района. По словам руководителя отряда Алексея Новикова, «есть шансы найти ребёнка живым».
Артём Кузнецов исчез 6 дней назад, 13 июля в 2 км от Липецкого села Михайловка, которое граничит с Семилукским районом. Родители пошли косить траву и оставили Артёма на лугу собирать ягоды под присмотром 5-летней сестры. Сестра ненадолго отлучилась, и Артём пропал. После безуспешных поисков родители обратились в правоохранительные органы.
По факту безвестного исчезновения малолетнего ребенка в Тербунском районе следователи возбудили дело об убийстве (ч.2 ст. 105 УК РФ). Они допросили родителей пропавшего мальчика, в том числе с использованием полиграфа. На месте происшествия был проведён следственный эксперимент, подтвердивший версию отца об исчезновении мальчика.