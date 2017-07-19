Родители пропавшего 3-летнего мальчика опознали найденные под Воронежем панамку и куртку

Родители пропавшего 3-летнего Артёма Кузнецова опознали найденные у семилукского села Голосновка вещи. Вместе с курточкой ребёнка нашли панамку, а до этого — шлёпок мальчика. В поисках Артёма участвуют более 350 человек, его ищут в радиусе 10 км, передаёт с места поисков корреспондент «Вести-Воронеж».

После того, как 18 июля у седа Голосновка нашли шлёпок Артёма и след его ноги, штаб поисковой операции переместился с территории Липецкой в Воронежскую область. Шлёпок и куртку ребёнка обнаружили в местах, где, вероятно, лежал мальчик.

— На данный момент к поиску спланированы 4 участка. В поисковой операции участвуют 171 спасатель и 55 единиц техники, — сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

К поискам Артёма Кузнецова также подключились семилукские полицейские, рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. На помощь силовикам поисковый отряд «Воронежец» позвал воронежцев, жителей Семилуского района. По словам руководителя отряда Алексея Новикова, «есть шансы найти ребёнка живым».

Артём Кузнецов исчез 6 дней назад, 13 июля в 2 км от Липецкого села Михайловка, которое граничит с Семилукским районом. Родители пошли косить траву и оставили Артёма на лугу собирать ягоды под присмотром 5-летней сестры. Сестра ненадолго отлучилась, и Артём пропал. После безуспешных поисков родители обратились в правоохранительные органы.