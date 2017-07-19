Мужчина с татуировкой дракона пропал в Усть-Каменогорске

Источник: Nur.kz

В Усть-Каменогорске после встречи с друзьями пропал 38-летний Антон Гупалов, сообщает YK-news. kz.

Мужчина с друзьями отдыхал неподалеку от Понтонного моста, после чего не вернулся домой. Позже одежду мужчины нашли на берегу Иртыша.

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Сегодня в социальных сетях появилось сообщение об исчезновении мужчины.

16 июля около 18:00 Антон Гупалов уехал с друзьями купаться в Иртыше в районе Понтонного моста и не вернулся. Позже на берегу были найдены его личные вещи.

Водолазы искали его тело в воде, но без результатов. Если кто-нибудь видел Антона или знает о его местонахождении, просим сообщить по телефону: 8 771 4160222, — сообщила знакомая пропавшего Анастасия.

Родственники пропавшего также обратились с заявлением в полицию.

«Установлено, что мужчина после совместного распития спиртных напитков с друзьями ушел в неизвестном направлении. С берега реки изъяты штаны, кроссовки, футболка, сотовый телефон пропавшего», — рассказали в пресс-службе УВД.

Как отмечают знакомые мужчины, Антон высокого роста и среднего телосложения, глаза светлые, на ноге имеется большая татуировка с изображением дракона.