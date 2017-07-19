Мужчина с татуировкой дракона пропал в Усть-Каменогорске
Мужчина с друзьями отдыхал неподалеку от Понтонного моста, после чего не вернулся домой.
Мужчина с друзьями отдыхал неподалеку от Понтонного моста, после чего не вернулся домой.
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Мужчина с друзьями отдыхал неподалеку от Понтонного моста, после чего не вернулся домой. Позже одежду мужчины нашли на берегу Иртыша.
Сегодня в социальных сетях появилось сообщение об исчезновении мужчины.
16 июля около 18:00 Антон Гупалов уехал с друзьями купаться в Иртыше в районе Понтонного моста и не вернулся. Позже на берегу были найдены его личные вещи.
Водолазы искали его тело в воде, но без результатов. Если
Родственники пропавшего также обратились с заявлением в полицию.
«Установлено, что мужчина после совместного распития спиртных напитков с друзьями ушел в неизвестном направлении. С берега реки изъяты штаны, кроссовки, футболка, сотовый телефон пропавшего», — рассказали в
Как отмечают знакомые мужчины, Антон высокого роста и среднего телосложения, глаза светлые, на ноге имеется большая татуировка с изображением дракона.
Автор: Артур Власов.