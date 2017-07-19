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14:48 (мск), источник: РИА Новости

В СК уточнили количество пострадавших при ДТП с автобусом в Перми

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. По уточненным данным девять человек, из которых один ребенок, пострадали в Перми, где рейсовый автобус съехал в кювет, сообщает пресс-служба СК РФ.

Ранее в среду источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что автобус съехал в кювет и столкнулся с препятствием, в результате ДТП пострадали пять человек. При этом в Минздраве Пермского края сообщили о четырех, а в Центре медицины катастроф региона — о семи пострадавших.

«Организована доследственная проверка по факту получения травм различной степени тяжести пассажирами рейсового автобуса 19 июля 2017 года… Девять пассажиров, в том числе одни ребенок возрастом до года получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в больницы. Ведомство сообщает, что следователи провели первоначальный осмотр места происшествия, опросили очевидцев, назначается комплекс необходимых судебных экспертиз. Кроме того, в ближайшее время будет изъята необходимая документация, в том числе свидетельства о регистрации транспортного средства, страховые полисы, путевые листы, а также данные по последнему техосмотру.

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