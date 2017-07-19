В СК уточнили количество пострадавших при ДТП с автобусом в Перми

Ранее в среду источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что автобус съехал в кювет и столкнулся с препятствием, в результате ДТП пострадали пять человек. При этом в Минздраве Пермского края сообщили о четырех, а в Центре медицины катастроф региона — о семи пострадавших.

«Организована доследственная проверка по факту получения травм различной степени тяжести пассажирами рейсового автобуса 19 июля 2017 года… Девять пассажиров, в том числе одни ребенок возрастом до года получили травмы различной степени тяжести», — говорится в сообщении.