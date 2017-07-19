Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в сирийском небе начинается война без правил между РФ и США
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Глава ДНР: Малороссия будет состоять из 19 областей экс-Украины
Российских дачников ждут нововведения
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Что известно о будущем после США в РоссииПрезидент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России экс-губернатора штата Юта, бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Кадыров сообщил, где пройдет свадьба Баскова и Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
На Украине 3 теплохода с 350 людьми сели на мель – СМИ
СМИ: Россия удивит весь мир новым супероружием ВМФ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
25Юбилей Харрисона Форда
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
16:08 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

СК Иркутской области возбудил дело о халатности в отношении органов опеки Киренска

История Юлии Шмыковой, рассказанная на федеральном канале привлекла внимание следователей к новым фактам.

СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело о халатности в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Киренска. В ходе мониторинга СМИ на одном из федеральных телеканалов выявлена информация о ненадлежащем исполнении ими должностных обязанностей. В телепрограмме местная жительница 26-летняя Юлия Шмыкова предстала перед телезрителями как родитель, не исполняющий свои обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних дочерей. Кроме того, мать распивала в присутствии детей алкоголь и отрицательно влияла на детей, несмотря на неоднократное привлечение ее к административной и уголовной ответственности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Два года назад Юлия Шмыкова самонадеянно рассчитывала на оказание медпомощи своей дочери, 2015 года рождения, не обращаясь к врачам. Семимесячный ребенок умер от пневмонии. Приговором суда женщина была осуждена за оставление в опасности к 4-м месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — отметили в ведомстве.

Эфир передачи «Мужское и женское» на «Первом канале» посвященный истории Юлии Шмыковой, у которой погибли две дочери был опубликован на сайте программы.

Следователи установили, что в январе 2017 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, смешала в детской бутылочке водку с водой, которую дала своей малолетней дочери 2016 года рождения. В результате этих действий смерть девочки наступила на месте происшествия от острого отравления этиловым алкоголем. В июне по данному факту в отношении Шмыковой вынесен приговор, в соответствии с которым она признана виновной в причинении смерти по неосторожности, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев.

Должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Киренска знали об этом, но, несмотря на это, с июня 2013 по июль 2017 года не приняли необходимых мер по защите детей Шмыковой.

В настоящее время в Киренск незамедлительно командированы сотрудники аппарата следственного управления Следственного комитета по Иркутской области для проведения необходимых следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, эфир передачи «Мужское и женское» на «Первом канале» посвященный истории Юлии Шмыковой, у которой погибли две дочери был опубликован на сайте программы накануне, 18 июля.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что прокуратурой Киренского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Шмыковой, обвиняемой в совершении преступления предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). В ходе судебного рассмотрения уголовного дела установлено, что она напоила свою малолетнюю дочь смесью воды с водкой. Суд назначил женщине лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении на срок 1 год 5 месяцев.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Меховая фабрика Elena Furs открывает свой первый магазин в Иркутске
Госдума приняла закон о курортном сборе
СК предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Ткачев пообещал снижение цен на овощи к августу-сентябрю
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь