СК Иркутской области возбудил дело о халатности в отношении органов опеки Киренска

СУ СКР по Иркутской области возбудило уголовное дело о халатности в отношении органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Киренска. В ходе мониторинга СМИ на одном из федеральных телеканалов выявлена информация о ненадлежащем исполнении ими должностных обязанностей. В телепрограмме местная жительница 26-летняя Юлия Шмыкова предстала перед телезрителями как родитель, не исполняющий свои обязанности по воспитанию и содержанию своих несовершеннолетних дочерей. Кроме того, мать распивала в присутствии детей алкоголь и отрицательно влияла на детей, несмотря на неоднократное привлечение ее к административной и уголовной ответственности. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Два года назад Юлия Шмыкова самонадеянно рассчитывала на оказание медпомощи своей дочери, 2015 года рождения, не обращаясь к врачам. Семимесячный ребенок умер от пневмонии. Приговором суда женщина была осуждена за оставление в опасности к 4-м месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года», — отметили в ведомстве.

Эфир передачи «Мужское и женское» на «Первом канале» посвященный истории Юлии Шмыковой, у которой погибли две дочери был опубликован на сайте программы.

Следователи установили, что в январе 2017 года женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, смешала в детской бутылочке водку с водой, которую дала своей малолетней дочери 2016 года рождения. В результате этих действий смерть девочки наступила на месте происшествия от острого отравления этиловым алкоголем. В июне по данному факту в отношении Шмыковой вынесен приговор, в соответствии с которым она признана виновной в причинении смерти по неосторожности, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 5 месяцев.

Должностные лица органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Киренска знали об этом, но, несмотря на это, с июня 2013 по июль 2017 года не приняли необходимых мер по защите детей Шмыковой.

В настоящее время в Киренск незамедлительно командированы сотрудники аппарата следственного управления Следственного комитета по Иркутской области для проведения необходимых следственных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Напомним, эфир передачи «Мужское и женское» на «Первом канале» посвященный истории Юлии Шмыковой, у которой погибли две дочери был опубликован на сайте программы накануне, 18 июля.