Испорченная свинина могла оказаться на прилавках центрального рынка

Мясо было обнаружено в автомобиле, за рулем которого был 30-летний житель Колоницы.

В машине было 12 туш свиней, сопровождаемых актами, выданными 14 июля 2017 года и недействительными на день перевозки. Кроме того, товар перевозился без сертификата о санитарном соответствии автомобиля, а сверху на свиных тушах лежало запасное колесо.