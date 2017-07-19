Испорченная свинина могла оказаться на прилавках центрального рынка
Свинину с истекшим сроком хранения намеревались продать на центральном рынке столицы, отмечает NOI.md.
Свинину с истекшим сроком хранения намеревались продать на центральном рынке столицы, отмечает NOI.md.
Мясо было обнаружено в автомобиле, за рулем которого был 30-летний житель Колоницы.
В машине было 12 туш свиней, сопровождаемых актами, выданными 14 июля 2017 года и недействительными на день перевозки. Кроме того, товар перевозился без сертификата о санитарном соответствии автомобиля, а сверху на свиных тушах лежало запасное колесо.
В соответствии с законодательством, в случае признания водителя виновным, ему грозит штраф от 3000 до 4500 леев.