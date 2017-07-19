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15:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Два кабана освобождены из браконьерской ловушки в Сосновском районе Нижегородской области

Браконьеры задержаны.

Два кабана освобождены из браконьерской ловушки в Сосновском районе Нижегородской области. По данным регионального комитета госохотнадзора, ловушка была найдена в ходе природоохранного рейда возле д. Сергейцево.

Как сообщил старший инспектор Павловского МРО комитета госохотнадзора Сергей Шевяков, неподалеку находился автомобиль, на котором приехали охотники. В результате операции задержаны три человека, у них в мешках находились два диких кабана.

Завидев сотрудников госохотнадзора, нарушители успели вытряхнуть из мешков добычу, кабаны пустились бежать и исчезли в лесной чаще. Браконьеры задержаны.

Житель р.п. Сосновское, ставивший ловушку, дал признательные показания, а также добровольно выдал еще трех кабанов, пойманных в этом же месте и которых ранее привез к себе домой. Всего было незаконно отловлено пять кабанов, в возрасте до 1 года из которых: 3 — самца; 2 — самки. Кабаны выпущены в естественную среду обитания.

«Жителю Сосновского района предстоит возмещение вреда, причиненного объектам животного мира, в размере 285 тыс. рублей. По данному факту направлено заявление в МО МВД России “Павловский”, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — дополнил Сергей Шевяков.

Ранее сообщалось, что кабанов в Нижегородской области пересчитали с помощью фотоловушек.

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