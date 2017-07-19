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15:05 (мск), источник: Интерфакс

Житель Нижнего Тагила стал фигурантом уголовного дела из-за гибели сына, выпавшего из окна

Екатеринбург. 19 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении жителя Нижнего Тагила (Свердловская область) после того, как его четырехлетний сын разбился насмерть, выпав из окна, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.

По версии следствия, 17 июля отец с сыном были в квартире на пятом этаже дома на улице Фрунзе. По неустановленной пока причине ребенок остался на некоторое время без присмотра, забрался на подоконник и выпал из окна.

От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия, говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время выясняются условия жизни семьи, в которой воспитывался ребенок. Опрашиваются подозреваемый, родственники мальчика, соседи и знакомые. Проводится судебно-медицинская экспертиза.

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