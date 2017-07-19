Житель Нижнего Тагила стал фигурантом уголовного дела из-за гибели сына, выпавшего из окна
Екатеринбург. 19 июля.
Екатеринбург. 19 июля.
По версии следствия, 17 июля отец с сыном были в квартире на пятом этаже дома на улице Фрунзе. По неустановленной пока причине ребенок остался на некоторое время без присмотра, забрался на подоконник и выпал из окна.
От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия, говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
В настоящее время выясняются условия жизни семьи, в которой воспитывался ребенок. Опрашиваются подозреваемый, родственники мальчика, соседи и знакомые. Проводится