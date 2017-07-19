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15:00 (мск), источник: АиФ Челябинск

Волонтёров на поиски пропавшей девушки собирают в Магнитогорске

Девушка выходила на связь более двух недель назад.

Добровольцев для поиска пропавшей более двух недель назад девушки собирают в Магнитогорске, сообщение размещено на странице отряда «Легион-СПАС» в социальной сети.

29-летняя Елена последний раз вышла на связь с родственниками 3 июля из посёлка Степненское, с этого дня о ней не было никаких известий. Сбор волонтёров для прочёсывания местности в районе предполагаемого местонахождения назначен на 23 июля у городской больницы № 1, оттуда люди отправятся в Степнинское.

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Напомним, полицейские в Челябинской области также разыскивают 81-летнюю женщину, которая вышла из дома и пропала.

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