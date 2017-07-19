Волонтёров на поиски пропавшей девушки собирают в Магнитогорске
Девушка выходила на связь более двух недель назад.
Девушка выходила на связь более двух недель назад.
Добровольцев для поиска пропавшей более двух недель назад девушки собирают в Магнитогорске, сообщение размещено на странице отряда «Легион-СПАС» в социальной сети.
29-летняя Елена последний раз вышла на связь с родственниками 3 июля из посёлка Степненское, с этого дня о ней не было никаких известий. Сбор волонтёров для прочёсывания местности в районе предполагаемого местонахождения назначен на 23 июля у городской больницы № 1, оттуда люди отправятся в Степнинское.
Напомним, полицейские в Челябинской области также разыскивают 81-летнюю женщину, которая вышла из дома и пропала.