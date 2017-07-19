Пьяный водитель сбил подростка в Астане и врезался в остановку

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 июл — Sputnik. Нетрезвый водитель автомобиля Mitsubishi Sigma сбил 16-летнюю девушку и врезался в автобусную остановку, сообщает пресс-служба ДВД столицы.

ДТП произошло в среду около 11 часов по улице Есенберлина.

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«Водитель не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода и на автобусную остановку», — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу доставлена и госпитализирована с множественными травмами девушка 2001 года рождения.

На момент ДТП от водителя исходил запах алкоголя, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Оказалось, что 21-летний водитель в мае 2016 года был лишен водительского удостоверения на три года из-за вождения в нетрезвом виде.

В отношении водителя составлен административный протокол. Судьей межрайонного специализированного суда Астаны назначено наказание в виде административного ареста на 20 суток.