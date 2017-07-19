Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Госдеп отреагировал на идею создания Малороссии вместо Украины
Вспыли неожиданные подробности о "золотой свадьбе" на Кубани
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
СМИ: Басков сказал, как Кадыров ускорил его свадьбу с Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Водитель Фриске о Шепелеве: Сначала показался нормальным
На Азизу на сцене напал неизвестный мужчина – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
14:58 (мск), источник: Sputniknews.kz

Пьяный водитель сбил подростка в Астане и врезался в остановку

Совершивший ДТП водитель был нетрезв и, к тому же, лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 19 июл — Sputnik. Нетрезвый водитель автомобиля Mitsubishi Sigma сбил 16-летнюю девушку и врезался в автобусную остановку, сообщает пресс-служба ДВД столицы.

ДТП произошло в среду около 11 часов по улице Есенберлина.

Читайте также
Угнавшая Lexus астанчанка несколько раз лечилась в психдиспансере — полиция

«Водитель не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода и на автобусную остановку», — говорится в сообщении.

В результате дорожно-транспортного происшествия в больницу доставлена и госпитализирована с множественными травмами девушка 2001 года рождения.

На момент ДТП от водителя исходил запах алкоголя, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Оказалось, что 21-летний водитель в мае 2016 года был лишен водительского удостоверения на три года из-за вождения в нетрезвом виде.

В отношении водителя составлен административный протокол. Судьей межрайонного специализированного суда Астаны назначено наказание в виде административного ареста на 20 суток.

Кроме того, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение и дана квалификация произошедшему.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Азамат Мусагалиев рассказал об угрозах в адрес своей семьи
Госдума приняла закон о курортном сборе
СКР предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь