Пьяный водитель сбил подростка в Астане и врезался в остановку
Совершивший ДТП водитель был нетрезв и, к тому же, лишен прав за вождение в нетрезвом виде.
Совершивший ДТП водитель был нетрезв и, к тому же, лишен прав за вождение в нетрезвом виде.
АСТАНА, 19 июл — Sputnik. Нетрезвый водитель автомобиля Mitsubishi Sigma сбил 16-летнюю девушку и врезался в автобусную остановку, сообщает
ДТП произошло в среду около 11 часов по улице Есенберлина.
«Водитель не справился с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения, где допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода и на автобусную остановку», — говорится в сообщении.
В результате
На момент ДТП от водителя исходил запах алкоголя, однако он отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
Оказалось, что 21-летний водитель в мае 2016 года был лишен водительского удостоверения на три года
В отношении водителя составлен административный протокол. Судьей межрайонного специализированного суда Астаны назначено наказание в виде административного ареста на 20 суток.
Кроме того, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение и дана квалификация произошедшему.