Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Транзит газа рухнул, Украина испугалась: зовет Европу - СМИ
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
Песков откомментировал угрозу Кадырова «поставить раком весь мир»
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
«Точно не голубь»: что известно о будущем после США в РоссииПрезидент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России экс-губернатора штата Юта, бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Кадыров сообщил, где пройдет свадьба Баскова и Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
61-летняя Наталья Андрейченко встречается с молодым дизайнером
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Водитель Фриске о Шепелеве: Сначала показался нормальным
На Азизу на сцене напал неизвестный мужчина – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
15:27 (мск), источник: УралПолит.ру

«Ушел за пивом и не вернулся». Обидевшаяся на парня екатеринбурженка устроила масштабный пожар

Сотрудники правоохранительных органов Екатеринбурга задержали мстительную местную жительницу, которая стала виновницей пожара.

Около полудня 15 июля в отдел полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного возле одного из домов на Сиреневой бульваре. Поджигательницей, как установили сыщики, оказалась нетрезвая 27-летняя женщина, которая отрицала свою причастность к пожару и рассказала об обстоятельствах случившегося.

«Накануне ЧП подозреваемая познакомилась с мужчиной, с которым отправилась употреблять спиртное домой. Однако, в свое жилище дама попасть не смогла, так как потеряла ключи от домофона. Для собутыльников это не стало причиной для расставания, тут же во дворе они нашли укромное место для уединения. Им стал салон “четверки”. Проснувшись утром, кавалер сообщил своей ночной спутнице, что пошел за пивом. Женщина прождала его до обеда, но он так и не вернулся. Разгневанная этим обстоятельством гражданка, подожгла внутреннюю обшивку автомобиля, в котором она провела всю ночь, после чего ретировалась», — рассказал УралПолит.Ru официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В результате инцидента «ВАЗ-2104» выгорел полностью. Теперь любительница ночных приключений находится под подпиской о невыезде. За умышленное уничтожение чужого имущества ей грозит до 5 лет колонии.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Тюменка разбилась насмерть, упав с крыши отеля на Пхукете
Госдума приняла закон о курортном сборе
СКР предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
Видео дня: 20-мм снаряд пролетел сквозь Lamborghini Сразу отметим, что в результате эксперимента спортивный автомобиль не пострадал
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь