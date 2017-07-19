«Ушел за пивом и не вернулся». Обидевшаяся на парня екатеринбурженка устроила масштабный пожар

Около полудня 15 июля в отдел полиции поступило сообщение о возгорании автомобиля, припаркованного возле одного из домов на Сиреневой бульваре. Поджигательницей, как установили сыщики, оказалась нетрезвая 27-летняя женщина, которая отрицала свою причастность к пожару и рассказала об обстоятельствах случившегося.

«Накануне ЧП подозреваемая познакомилась с мужчиной, с которым отправилась употреблять спиртное домой. Однако, в свое жилище дама попасть не смогла, так как потеряла ключи от домофона. Для собутыльников это не стало причиной для расставания, тут же во дворе они нашли укромное место для уединения. Им стал салон “четверки”. Проснувшись утром, кавалер сообщил своей ночной спутнице, что пошел за пивом. Женщина прождала его до обеда, но он так и не вернулся. Разгневанная этим обстоятельством гражданка, подожгла внутреннюю обшивку автомобиля, в котором она провела всю ночь, после чего ретировалась», — рассказал УралПолит.Ru официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.