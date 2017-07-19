ФСБ и СКР выясняют, кто брал взятки в МРЭО Магнитогорска

По предварительным данным в здании МРЭО работают сотрудники ФСБ и следственного комитета, а также управления собственной безопасности. В Ленинском межрайонном следственном отделе СУ СК РФ по Челябинской области подтвердили факт возбуждения уголовное дела, но как отметил и.о. руководителя ведомства Максим Котов, информацию об обысках и выемки документов пока комментировать не будут. В интересах следствия.

«Факт обысков комментировать не буду. Поймите, это в интересах следствия. Работа идет. Оперативник собирают информацию. Работа будет завершена, и вы получите всю исчерпывающую информацию. Факт возбуждения уголовного дела подтверждаю. Уголовное дело возбуждено по статье 290 части 3 Уголовного кодекса. Это получение взятки должностным лицом за совершение незаконных действий или бездействия», — рассказал агентству «Урал-пресс-информ» и.о. руководителя Ленинского межрайонного следственного отдела Максим Котов.