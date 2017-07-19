Двое сотрудников исправительной колонии № 7 Нижегородской области обвиняются в «выбивании» ложных показаний у заключённого
Предполагается, что таким образом мужчины хотели помочь супруге одного из них.
Предполагается, что таким образом мужчины хотели помочь супруге одного из них.
Двое сотрудников ФКУ «Исправительная колония № 7» (ИК-7) Нижегородской области обвиняются в «выбивании» ложных показаний у заключённого.
Как сообщает объединённая
Согласно информации, они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и с угрозой его применения. В частности, путем применения к осужденному насилия и угроз сотрудники колонии требовали от него дать заведомо ложные показания об обстоятельствах совершенного им побега из колонии.
Предполагается, что таким образом мужчины хотели помочь супруге одного из них, состоящей на момент побега в должности младшего инспектора отдела охраны ИК-7, избежать привлечения к уголовной ответственности за халатность при исполнении ею должностных обязанностей.
Ранее сообщалось, что замначальника отдела ГУФСИН по Нижегородской области приговорен к двум годам лишения свободы за получение взятки.