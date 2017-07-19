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15:47 (мск), источник: Actualitati.md

Кишиневская полиция обнаружила крупную партию наркотиков и оружия

Правоохранительные органы накрыли деятельность криминальной группировки, которая промышляла грабежами, а также продажей наркотиков и оружия.

Источник: Actualitati.md

Обыски проходили в пригородах Кишинева, Дурлештах и Ставченах. В ходе спецоперации были изъяты гранаты, радиус поражения которых составляет до 200 метров, патроны различного калибра, пистолет, а также наркотики и значительные денежные средства. Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 28 до 37 лет.

Мужчинам грозит лишение свободы в отношении незаконного распространения наркотиков, незаконного хранения оружия и боеприпасов, а также в грабеже и воровстве, сообщает bloknot-moldova.md.

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