Кишиневская полиция обнаружила крупную партию наркотиков и оружия
Правоохранительные органы накрыли деятельность криминальной группировки, которая промышляла грабежами, а также продажей наркотиков и оружия.
Правоохранительные органы накрыли деятельность криминальной группировки, которая промышляла грабежами, а также продажей наркотиков и оружия.
Обыски проходили в пригородах Кишинева, Дурлештах и Ставченах. В ходе спецоперации были изъяты гранаты, радиус поражения которых составляет до 200 метров, патроны различного калибра, пистолет, а также наркотики и значительные денежные средства. Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 28 до 37 лет.
Мужчинам грозит лишение свободы в отношении незаконного распространения наркотиков, незаконного хранения оружия и боеприпасов, а также в грабеже и воровстве, сообщает