Кишиневская полиция обнаружила крупную партию наркотиков и оружия

Обыски проходили в пригородах Кишинева, Дурлештах и Ставченах. В ходе спецоперации были изъяты гранаты, радиус поражения которых составляет до 200 метров, патроны различного калибра, пистолет, а также наркотики и значительные денежные средства. Задержаны трое подозреваемых в возрасте от 28 до 37 лет.