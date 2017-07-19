Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Пенсионеры, держитесь»: Госдума ликвидировала Резервный фонд
Интимная пластика в Великобритании помолодела
"Никто по пути не помог": россиянка о нападении на нее на курорте
Вспыли неожиданные подробности о "золотой свадьбе" на Кубани
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
«Точно не голубь»: что известно о будущем после США в РоссииПрезидент США Дональд Трамп выдвинул на пост посла в России экс-губернатора штата Юта, бывшего американского посла в Китае Джона Хантсмана
Понять и простить: КВНщики заступились за Азамата Мусагалиева
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
Кадыров сообщил, где пройдет свадьба Баскова и Лопыревой
СМИ: Яна Чурикова откровенно поведала об анорексии
Кадыров анонсировал свадьбу Баскова и Лопыревой
19-летняя дочь Пескова надела хиджаб (фото)
Водитель Фриске о Шепелеве: Сначала показался нормальным
На Азизу на сцене напал неизвестный мужчина – СМИ
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
10Умер Илья Глазунов
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
16:05 (мск), источник: ТАСС

Африканская чума свиней обнаружена в еще двух деревнях Омской области

Из 164 проб 43 оказались положительными.

ОМСК, 19 июля. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Африканская чума свиней (АЧС) обнаружена в еще двух поселениях Омской области — деревне Новоархангелка Любинского района и селе Ачаир Омского района. Об этом сообщили в среду ТАСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Вспышка этого неизлечимого для свиней заболевания была зафиксирована на прошлой неделе в Омском и Саргатском районах Омской области, в которых введен режим ЧС.

Читайте также
В Омской области из-за африканской чумы уничтожат более двух тысяч свиней

«Сегодня получены результаты анализов в личных подсобных хозяйствах в деревне Новоархангелка Любинского района и селе Ачаир Омского района. Из 164 проб 43 оказались положительными на АЧС», — сказал представитель Минсельхоза.

Собеседник агентства отметил, что в настоящее время проводятся все необходимые меры для ограничения распространения АЧС из этих очагов заражения.

АЧС в Омской области

АЧС в Омской области была зарегистрирована 13 июля в поселке Верблюжье Саргатского района, через два дня заболевание было выявлено в поселке Ачаирский Омского района, а в поселке Красный Яр туши умерших от болезни животных были обнаружены на свалке. В обоих районах был объявлен режим ЧС, на границах очагов заболевания выставлены посты, запрещен вывоз продуктов свиноводства. Все животные в этих поселках (около 2 тыс. голов) подлежат уничтожению, а жителям будет запрещено в течение года выращивать свиней. Владельцы животных получат компенсации и смогут за полцены приобрести индюков и бычков.

По словам начальника Омской областной станции по борьбе с болезнями животных Бориса Гуринова, крупным омским свинокомплексам заражение АЧС не грозит, так как у них биозащита от третьего до четвертого компартмента (зоосанитарный статус свиноводческих хозяйств — прим. ТАСС). В Омском районе находятся три крупных животноводческих комплекса — «Омский бекон» (годовой объем производства свинины около 47 тыс. тонн), «Титан-Агро» (11 тыс. тонн) и «Оша» (около 13,5 тыс. голов свиней). Ни одно из этих предприятий не находится рядом с очагами заражения.

В среду стало известно, что Белоруссия ввела временные ограничения на ввоз из Омской области живых свиней, зоопарковых и цирковых животных восприимчивых видов, мяса свинины (в том числе диких кабанов), а также продуктов ее переработки. Кроме того, запрет вводится и на ввоз кожевенного, рогокопытного и кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев, полученных от животных восприимчивых видов, другую продукцию.

АЧС — вирусное заболевание, поражающее диких кабанов и домашних свиней. В острой форме заболевание убивает 100% заболевших животных, вирус-возбудитель чумы хорошо переносит высокие температуры, долгое время сохраняется в трупах животных и почве. В России первая вспышка АЧС была зарегистрирована в 2007 году. Для человека заболевание не представляет опасности.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Госдума приняла закон о курортном сборе
Пресс-конференция, посвященная оправданию спортсменов из доклада Макларена. Онлайн
Госдума приняла закон о курортном сборе
Госдума приняла закон о курортном сборе
СКР предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»
Законопроект о мессенджерах одобрен во II чтении
Сурков назвал полезным «хайп» вокруг Малороссии
Билет без ручки: бесплатный багаж в самолетах могут отменить
Сборная России выиграла пятое золото ЧМ по водным видам спорта
Медведев наградил экс-главу «Почты России» Страшнова
Спорт
«Мы вас повесим». Что происходило на дерби «Динамо» — «Спартак» Рассказываем о классике отечественного футбола — встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком»
Авто
В мире появился новый автопроизводитель Компания, пообещавшая сделать автомобиль, в котором можно испытать перегрузку 2g, получила статус автопроизводителя
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Бен Аффлек отказался от съемок в фильме ради здоровья От участия в работе над фильмом «Тройная граница» ранее уже отказались Ченнинг Татум и Том Харди
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Киркоров с детьми прилетел в Крым на вертолете Певец впервые взял сына и дочь на гастроли.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь