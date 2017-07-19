На воронежской трассе «ВАЗ» столкнулся с фурой: погиб водитель, пассажирка в больнице
ЧП произошло в Павловском районе.
ЧП произошло в Павловском районе.
В среду, 19 июля, утром по трассе М-4 «Дон» в Павловском районе ехал 63-летний водитель «ВАЗ-2107». По данным МВД, местный житель при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу фуре Iveco. Автомобили столкнулись около 9:00 на 663 км трассы. На фото с места аварии видно, что удар пришелся на левый бок «ВАЗа» — машину смяло от удара.
«Водитель легкового автомобиля погиб на месте, а его 41-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали в больницу», — рассказали в
Полиция выясняет подробности произошедшей аварии.