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16:20 (мск), источник: Новости Воронежа

На воронежской трассе «ВАЗ» столкнулся с фурой: погиб водитель, пассажирка в больнице

ЧП произошло в Павловском районе.

Источник: 36.мвд.рф

В среду, 19 июля, утром по трассе М-4 «Дон» в Павловском районе ехал 63-летний водитель «ВАЗ-2107». По данным МВД, местный житель при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу фуре Iveco. Автомобили столкнулись около 9:00 на 663 км трассы. На фото с места аварии видно, что удар пришелся на левый бок «ВАЗа» — машину смяло от удара.

«Водитель легкового автомобиля погиб на месте, а его 41-летнюю пассажирку с травмами госпитализировали в больницу», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

Полиция выясняет подробности произошедшей аварии.

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