На воронежской трассе «ВАЗ» столкнулся с фурой: погиб водитель, пассажирка в больнице

В среду, 19 июля, утром по трассе М-4 «Дон» в Павловском районе ехал 63-летний водитель «ВАЗ-2107». По данным МВД, местный житель при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу фуре Iveco. Автомобили столкнулись около 9:00 на 663 км трассы. На фото с места аварии видно, что удар пришелся на левый бок «ВАЗа» — машину смяло от удара.