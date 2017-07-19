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16:26 (мск), источник: БЕЛТА

Уголовное дело заведено на минчанина за попытку взятки участковому

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В отношении 37-летнего минчанина возбуждено уголовное дело за попытку дать взятку сотруднику милиции. Такая информация размещена на сайте ГУВД Мингорисполкома, сообщает БЕЛТА.

Партизанским районным отделом Следственного комитета по материалам работников Партизанского РУВД Минска 17 июля возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего работника заправочной станции за попытку дать взятку участковому инспектору милиции.

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Минчанин был доставлен в общественный пункт охраны правопорядка 15 июля для составления административного протокола по статье 17.1 КоАП Беларуси (мелкое хулиганство). Задержанный неоднократно предлагал участковому инспектору взятку за непривлечение к ответственности в размере $100 и Br150.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя вызывающе, нецензурно выражался. Предложение взятки объяснил тем, что он состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции Партизанского РУВД и административный протокол может повлечь нарушение установленного режима.

Участковый инспектор милиции записал противоправные действия гражданина с помощью средств аудио- и видеофиксации, после чего доложил о случившемся в оперативно-дежурную службу.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 431 УК (дача взятки). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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