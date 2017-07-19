Уголовное дело заведено на минчанина за попытку взятки участковому

Партизанским районным отделом Следственного комитета по материалам работников Партизанского РУВД Минска 17 июля возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего работника заправочной станции за попытку дать взятку участковому инспектору милиции.

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Минчанин был доставлен в общественный пункт охраны правопорядка 15 июля для составления административного протокола по статье 17.1 КоАП Беларуси (мелкое хулиганство). Задержанный неоднократно предлагал участковому инспектору взятку за непривлечение к ответственности в размере $100 и Br150.

Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя вызывающе, нецензурно выражался. Предложение взятки объяснил тем, что он состоит на учете в уголовно-исполнительной инспекции Партизанского РУВД и административный протокол может повлечь нарушение установленного режима.

Участковый инспектор милиции записал противоправные действия гражданина с помощью средств аудио- и видеофиксации, после чего доложил о случившемся в оперативно-дежурную службу.