СКР предъявил первое обвинение после начала борьбы с «борзотой»

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет России предъявил обвинение в мошенничестве одному из учредителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных материалов, рабочие которого пожаловались Владимиру Путину во время «Прямой линии» на задержки зарплат. Сообщение размещено на сайте ведомства.

Собраны достаточные доказательства для предъявления одному из соучредителей — 34-летнему Денису Кокорину, фактически руководившему деятельностью завода, обвинения в совершении указанных преступлений (ч.2 ст. 145.1 УК РФ, 199.2 УК РФ, ч.4 ст. 159 УК РФ). Сообщение СКР

Указанные в сообщении ведомства статьи УК РФ — невыплата зарплат, сокрытие средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, и мошенничество в особо крупном размере.

По данным следствия, с декабря 2015 по январь 2017 годов на заводе образовалась задолженность по заработной плате перед более чем 200 работниками на сумму порядка 10 млн руб., из которых половина суммы — 5 млн руб. — была «сокрыта от налогов». Следователи также установили, что с предприятия в результате мошенничества похитили 32 млн руб.

СКР направил в ходатайство в суд о заключении Кокорина под стражу.