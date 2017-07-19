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15:40 (мск), источник: "Российская газета"

В деле о задержке зарплат на тагильском заводе появился обвиняемый

Одному из учредителей Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, который оказался в центре скандала с задержками заработных плат, предъявлено обвинение.

«Собраны достаточные доказательства для предъявления обвинения одному из соучредителей, фактически руководившему деятельностью завода», — сообщила сегодня официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

34-летний предприниматель обвиняется в невыплате зарплаты (ст. 145.1 УК РФ), сокрытии средств и имуществ организации (ст. 199.2 УК РФ) и мошенничестве (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Напомним, работники уральского предприятия пожаловались на задержки зарплаты во время «Прямой линии» с Владимиром Путиным. Просьбу разобраться в проблеме президент передал врио губернатора, и после вмешательства властей и надзорных органов людям начали выдавать причитающееся.

Выяснилось, что с декабря 2015 по январь 2017 на заводе возникла задолженность сумму порядка 10 миллионов рублей перед более чем 200 рабочими.

«Сумма сокрытых средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов, по имеющимся данным, составила около пяти миллионов рублей. Кроме того, следователи выявили факт мошенничества, связанный с хищением имущества предприятия на сумму более 32 миллионов рублей», — рассказала пресс-секретарь СК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

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