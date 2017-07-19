Минздрав: в аварии с автобусом пострадали 13 человек
На месте аварии работали шесть бригад «скорой».
На месте аварии работали шесть бригад «скорой».
Минздрав Пермского края уточнил данные по пострадавшим в аварии с автобусом в Перми. По данным краевого центра медицины катастроф, на место происшествия прибыли шесть бригад скорой помощи. Дополнительно реанимационную бригаду отправили на угол улиц Попова и Петропавловская за пострадавшим, который самостоятельно уехал с места ДТП.
По имеющейся на 14 часов информации, в аварии пострадали 13 человек, в том числе один маленький ребёнок.
Всех пострадавших увезли в больницы и травмпункты. Только двое пострадавших отказались от госпитализации, в том числе ребенок с ушибами (отказались его родители), один человек отказался от осмотра.
Как сообщают в социальных сетях очевидцы ДТП, самые тяжёлые травмы получила кондуктор автобуса.
Напомним, 19 июля в 11 часов 30 минут на трассе Краснокамск — Пермь пассажирский автобус 160 маршрута выехал в кювет и врезался в дерево.
Из опрокинувшегося транспорта людям пришлось вылезать через разбитые окна.
В этот же день следователи начали доследственную проверку по факту ДТП.