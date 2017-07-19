Минздрав: в аварии с автобусом пострадали 13 человек

Источник: РИА "Новости"

Минздрав Пермского края уточнил данные по пострадавшим в аварии с автобусом в Перми. По данным краевого центра медицины катастроф, на место происшествия прибыли шесть бригад скорой помощи. Дополнительно реанимационную бригаду отправили на угол улиц Попова и Петропавловская за пострадавшим, который самостоятельно уехал с места ДТП.

По имеющейся на 14 часов информации, в аварии пострадали 13 человек, в том числе один маленький ребёнок.

Всех пострадавших увезли в больницы и травмпункты. Только двое пострадавших отказались от госпитализации, в том числе ребенок с ушибами (отказались его родители), один человек отказался от осмотра.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы ДТП, самые тяжёлые травмы получила кондуктор автобуса.

Напомним, 19 июля в 11 часов 30 минут на трассе Краснокамск — Пермь пассажирский автобус 160 маршрута выехал в кювет и врезался в дерево.

Из опрокинувшегося транспорта людям пришлось вылезать через разбитые окна.