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16:24 (мск), источник: Новая Кубань

Полиция накрыла наркопритон в центре Краснодара

44-летний мужчина сдавал в аренду свою квартиру.

Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. При этом он вполне осознавал, с какой целью люди собираются в помещении.

В конце июня краснодарцем заинтересовался отдел по контролю за оборотом наркотиков. Поступила информация, что в его квартире на ул. Коммунаров организовали наркопритон.

Наведавшиеся в гости полицейские обнаружили бутылку с жидким наркотиком, шприцы для инъекций и постояльца, находившегося в состоянии наркотического опьянения.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — N-метилэфедрон.

Владельца квартиры привлекли к уголовной ответственности по 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 4 лет тюрьмы.

Также пресс-служба УМВД по г. Краснодару сообщает, что в отношении 32-летнего мужчины, которого полицейские застали в состоянии наркотического опьянения, составили протокол об административном правонарушении за употребление без назначения врача.

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