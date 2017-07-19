Полиция накрыла наркопритон в центре Краснодара

Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. При этом он вполне осознавал, с какой целью люди собираются в помещении.

В конце июня краснодарцем заинтересовался отдел по контролю за оборотом наркотиков. Поступила информация, что в его квартире на ул. Коммунаров организовали наркопритон.

Наведавшиеся в гости полицейские обнаружили бутылку с жидким наркотиком, шприцы для инъекций и постояльца, находившегося в состоянии наркотического опьянения.

Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество — N-метилэфедрон.

Владельца квартиры привлекли к уголовной ответственности по 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 4 лет тюрьмы.