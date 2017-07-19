Полиция накрыла наркопритон в центре Краснодара
44-летний мужчина сдавал в аренду свою квартиру.
44-летний мужчина сдавал в аренду свою квартиру.
Краснодар. 19 июля — Новая Кубань. При этом он вполне осознавал, с какой целью люди собираются в помещении.
В конце июня краснодарцем заинтересовался отдел по контролю за оборотом наркотиков. Поступила информация, что в его квартире на ул. Коммунаров организовали наркопритон.
Наведавшиеся в гости полицейские обнаружили бутылку с жидким наркотиком, шприцы для инъекций и постояльца, находившегося в состоянии наркотического опьянения.
Экспертиза подтвердила, что изъятое вещество —
Владельца квартиры привлекли к уголовной ответственности по 1 статьи 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). Ему грозит до 4 лет тюрьмы.
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