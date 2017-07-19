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16:43 (мск), источник: ЮГА.ру

В горах Сочи на вертолете эвакуировали детей

В Сочи спасатели эвакуировали туристов из горной местности.

Утром в спасотряд обратились туристы и сообщили, что им необходима эвакуация — они находятся на стоянке возле слияния рек Чистая и Малая Лаба. Мужчина рассказал, что вечером накануне стало плохо его сыну — десятилетний мальчик почувствовал тошноту и головокружение, потом у девятилетней девочки открылось кровотечение из носа.

«Мы полагали, что детям станет лучше, и наша группа сможет продолжить движение, но к утру их состояние не изменилось, и мы вызвали спасателей по спутниковому телефону», — цитирует туриста пресс-служба ЮРПСО.

На место вылетел вертолет МЧС России. Спасатели эвакуировали двух мужчин и троих детей, все они — жители Сочи. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.

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