В горах Сочи на вертолете эвакуировали детей

Утром в спасотряд обратились туристы и сообщили, что им необходима эвакуация — они находятся на стоянке возле слияния рек Чистая и Малая Лаба. Мужчина рассказал, что вечером накануне стало плохо его сыну — десятилетний мальчик почувствовал тошноту и головокружение, потом у девятилетней девочки открылось кровотечение из носа.

«Мы полагали, что детям станет лучше, и наша группа сможет продолжить движение, но к утру их состояние не изменилось, и мы вызвали спасателей по спутниковому телефону», — цитирует туриста пресс-служба ЮРПСО.