В четверг в Петербурге снова будет бушевать гроза
Спасатели предупреждают о непогоде уже третий день подряд.
Спасатели предупреждают о непогоде уже третий день подряд.
Хорошая погода стала в Петербурге редкостью на вес золота. Два дня гроз и конца им пока не видно — МЧС снова предупреждает горожан о надвигающемся ливне, молниях и громовых раскатах.
20 июля гроза начнет буйствовать уже с ночи. Температура воздуха днем составит 16−17 градусов тепла, ветер будет дуть не более чем 4 м/с, направление западное.
Автомобилистам следует тщательно соблюдать скоростной режим — гонки на влажной дороге редко приводят к впечатляющим результатам, чаще — к летальным.
Выходя на улицу, не забывайте зонтик и дождевик, резиновые сапоги и галоши будут как нельзя кстати. Остается лишь надеяться, что во второй половине лета погода побалует горожан солнышком, сухостью и теплом.