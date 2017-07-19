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17:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В четверг в Петербурге снова будет бушевать гроза

Спасатели предупреждают о непогоде уже третий день подряд.

Источник: Комсомольская правда

Хорошая погода стала в Петербурге редкостью на вес золота. Два дня гроз и конца им пока не видно — МЧС снова предупреждает горожан о надвигающемся ливне, молниях и громовых раскатах.

20 июля гроза начнет буйствовать уже с ночи. Температура воздуха днем составит 16−17 градусов тепла, ветер будет дуть не более чем 4 м/с, направление западное.

Спасатели просят петербуржцев быть бдительными, внимательно передвигаться на улицах, избегать высоких шатких конструкций и старых деревьев.

Автомобилистам следует тщательно соблюдать скоростной режим — гонки на влажной дороге редко приводят к впечатляющим результатам, чаще — к летальным.

Выходя на улицу, не забывайте зонтик и дождевик, резиновые сапоги и галоши будут как нельзя кстати. Остается лишь надеяться, что во второй половине лета погода побалует горожан солнышком, сухостью и теплом.

Справка
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