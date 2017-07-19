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16:38 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Официально объявлены причины обрушения ростовского дома на Серафимовича

Первые официальные версии обрушения части жилого дома на улице Серафимовича в Ростове стали известны 19 июля.

По мнению чиновников городской администрации, причиной ЧП стало нарушение на стройке соседнего здания. Как утверждают в мэрии, разрешение на проведение работ собственник участка не получал, но при этом вел земляные работы. ЧП произошло в субботу. Рухнула стена четырнадцатиквартирного жилого дома. По факту происшествия ведется проверка.

«Они обратились в департамент архитектуры за разрешением, им было отказано, потому что был предоставлен неполный пакет документов. С понедельника должен появиться в России представитель, собственник. Тогда будем с жителями встречаться и решать дальнейшую судьбу жилого строения — по его восстановлению, возмещению морального и материального ущерба. Варианты все равно зависят от собственника, потому что и там, и там — это частная собственность. И то, что произошло, это факт вины самого собственника, поэтому администрация будет проводить работу с собственником по возмещению или выкупу этого строения и предоставлению жилья. То есть жильцы все равно без помощи не останутся», — говорит заместитель главы администрации Ленинского района г. Ростова-на-Дону Иван Литовченко.

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