Посредник в «шубном деле» Севастополя получил 4 года условно

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Севастополю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в посредничестве во взяточничестве в крупном размере (п. б ч.3 ст. 291.1 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что 22 февраля этого года оперативник Севастопольской таможни в составе группы сотрудников участвовал в проверочных мероприятиях одного из торговых центров. В ходе рейда был установлен факт продажи шуб с признаками незаконного ввоза в РФ, изъято 262 изделия на общую сумму свыше 30 миллионов рублей.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), оперативник через посредника обратился к владелице салона с требованием передать ему взятку в 500 тысяч рублей единоразово, а затем ежемесячно выплачивать «зарплату» по 15 тысяч рублей за «покровительство» бизнеса. В случае несогласия оперативник угрожал женщине способствовать возбуждению в отношении нее уголовного дела. И женщина была вынуждена согласиться передать требуемые деньги посреднику. Вечером 1 марта 2017 года возле торгового центра посредник получил 500 тысяч рублей, а спустя несколько часов передал деньги оперативнику. Сообщники были задержаны с поличным сотрудниками Службы УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.