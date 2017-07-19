Омскую судью заподозрили в обналичке маткапитала
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда города Омска в отставке Натальи Вовченко.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Ленинского районного суда города Омска в отставке Натальи Вовченко.
Она подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.
— По версии следствия, судья в 2011 — 2012 годах предоставила в органы Пенсионного фонда заведомо ложные сведения о направлении ей средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, — сообщил «РГ» представитель СУ СКР по Омской области Иван Козлов.
Судья сообщила, что собирается приобрести квартиру. Однако, по данным следствия, это жилье уже находилось в собственности ее несовершеннолетнего сына она досталась ему по завещанию от бабушки. По сведениям правоохранителей, судья организовала серию фиктивных сделок
Афера с недвижимостью вскрылась после того, как «черные» риэлторы попали в поле зрения правоохранительных органов. В ходе расследования выяснилось, что среди их клиентов была и судья.
В 2014 году дама покинула свой пост.
Ранее квалификационная коллегия судей Омской области дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке. Указанное решение оставлено без изменения Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации оставила его без изменений.
В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Бывшей судье может грозить до шести лет лишения свободы.