Омскую судью заподозрили в обналичке маткапитала

Она подозревается в мошенничестве при получении социальных выплат в крупном размере.

— По версии следствия, судья в 2011 — 2012 годах предоставила в органы Пенсионного фонда заведомо ложные сведения о направлении ей средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, — сообщил «РГ» представитель СУ СКР по Омской области Иван Козлов.

Судья сообщила, что собирается приобрести квартиру. Однако, по данным следствия, это жилье уже находилось в собственности ее несовершеннолетнего сына она досталась ему по завещанию от бабушки. По сведениям правоохранителей, судья организовала серию фиктивных сделок купли-продажи данного объекта недвижимости и обналичила мошенническим способом 350 тысяч рублей. Впоследствии данная квартира была продана.

Афера с недвижимостью вскрылась после того, как «черные» риэлторы попали в поле зрения правоохранительных органов. В ходе расследования выяснилось, что среди их клиентов была и судья.

В 2014 году дама покинула свой пост.

Ранее квалификационная коллегия судей Омской области дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении судьи в отставке. Указанное решение оставлено без изменения Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации оставила его без изменений.