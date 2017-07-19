В Нижнекамске женщину зажало в машине после столкновения с автобусом

Инцидент случился на улице Юности в Нижнекамске, около дома № 13. Сотрудники пожарно-спасательной части № 63 на месте выяснили, что 47-летняя женщина за рулем «ВАЗа» при повороте не уступила дорогу и врезалась в автобус «ПАЗ». От столкновения легковой автомобиль деформировался, женщину прижало в кабине и она не могла самостоятельно выбраться из машины.