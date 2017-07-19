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17:09 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Нижнекамске женщину зажало в машине после столкновения с автобусом

(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске женщину-водителя автомобиля «ВАЗ» зажало в машине после столкновения с автобусом «ПАЗ», сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе ГУ МЧС по РТ.

Инцидент случился на улице Юности в Нижнекамске, около дома № 13. Сотрудники пожарно-спасательной части № 63 на месте выяснили, что 47-летняя женщина за рулем «ВАЗа» при повороте не уступила дорогу и врезалась в автобус «ПАЗ». От столкновения легковой автомобиль деформировался, женщину прижало в кабине и она не могла самостоятельно выбраться из машины.

Спасатели при помощи специнструмнета помогли женщине выбраться из авто и передали бригаде скорой помощи. В больнице женщине диагностировали ушиб грудной клетки.

Сообщение о дорожном происшествии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Нижнекамском районе в 06.54. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 11 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек, 1 единица техники.

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