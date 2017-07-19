В Нижнекамске женщину зажало в машине после столкновения с автобусом
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске
(Казань, 19 июля, «Татар-информ»). В Нижнекамске
Инцидент случился на улице Юности в Нижнекамске, около дома № 13. Сотрудники
Спасатели при помощи специнструмнета помогли женщине выбраться из авто и передали бригаде скорой помощи. В больнице женщине диагностировали ушиб грудной клетки.
Сообщение о дорожном происшествии поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 в Нижнекамском районе в 06.54. Для ликвидации последствий ДТП привлекались 11 человек, 3 единицы техники, в том числе от МЧС России 5 человек, 1 единица техники.