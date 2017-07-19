Жительница региона отсудила у РЖД миллион рублей за гибель сына под поездом
Жительница области отсудила у РЖД миллион рублей за гибель ребёнка. Весной 2016 года её 12-летнего сына сбил поезд.
Жительница области отсудила у РЖД миллион рублей за гибель ребёнка. Весной 2016 года её 12-летнего сына сбил поезд.
Инцидент произошёл на одном из перегонов. Как было установлено, машинист поезда следовал по направлению «Станция Черняховск — станция Калининград-сортировка» со скоростью 79 км/ч. За 350−400 метров от перегона мужчина увидел, что на расстоянии
Машинист стал непрерывно подавать звуковой сигнал, в результате чего двое ребят отошли, а несовершеннолетний сын истицы продолжал стоять. Машинист применил экстренное торможение с подачей песка под колёсные пары, но наезд предотвратить не удалось, — рассказали корреспонденту Калининград.Ru в
Как следует из материалов дела, у машиниста не было технической возможности предотвратить происшествие. Его действия соответствовали правилам безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Однако Гражданским кодексом РФ в таких случаях предусмотрена компенсация морального вреда независимо от вины того, кто управлял источником повышенной опасности.
В результате Гвардейский районный суд взыскал с РЖД в пользу жительницы региона расходы на погребение ребёнка в размере более 266 тысяч рублей и 800 тысяч рублей компенсации морального вреда. Решение вступило в законную силу.